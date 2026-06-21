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България с една позиция напред в ранглистата след победата над Украйна

  • 21 юни 2026 | 11:19
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Женският национален отбор на България по волейбол се изкачи с една позиция напред в световната ранглиста след победата си с 3:2 срещу състава на Украйна в мач от Лигата на нациите.

За този успех „лъвиците“ си заслужиха 7.47 точки зад класирането и събират общ сбор от 152.95 се изкачва на 26-то място, изпреварвайки отбора на Румъния, който има 150.06 пункта. Със 154.74 точки непосредствено пред България е тимът на Пуерто Рико.

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите
Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

На върха с общо 462.42 пункта остава съставът на Италия, който води през Бразилия (440.48) и Полша (358.73). В последната седмица от Лигата на нациите „лъвиците“ ще срещнат тимовете на Сърбия, Чехия, Франция и Германия на турнира в Белград между 8 и 12 юли.

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