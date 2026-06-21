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  3. Марчело Абонданца: Толкова много съм щастлив! Тази победа е много важна

Марчело Абонданца: Толкова много съм щастлив! Тази победа е много важна

  • 21 юни 2026 | 11:59
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Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца сподели след изключително драматичния успех над Украйна с 3:2 гейма в Лигата на нациите, че е много щастлив, защото тази победа е много важна.

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите
Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

"Толкова много съм щастлив. Най-накрая успяхме да извлечем максимума. Тази победа е много важна, защото знаехме резултата от вчера между Доминиканската република и Япония, така че напрежението беше много голямо върху нас. Но не искахме да мислим толкова върху резултата колкото да се концентрираме върху нашата си игра. А този резултат сега ни дава и увереност. Искам моите състезателки да не губят фокус и увереност за третата седмица, защото тогава нещата не се развиват по най-добрия начин", призна Абонданца пред камерата на VBTV.

България с една позиция напред в ранглистата след победата над Украйна
България с една позиция напред в ранглистата след победата над Украйна

Снимки: volleyballworld.com

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