Марчело Абонданца: Толкова много съм щастлив! Тази победа е много важна

Селекционерът на женския национален отбор на България Марчело Абонданца сподели след изключително драматичния успех над Украйна с 3:2 гейма в Лигата на нациите, че е много щастлив, защото тази победа е много важна.

"Толкова много съм щастлив. Най-накрая успяхме да извлечем максимума. Тази победа е много важна, защото знаехме резултата от вчера между Доминиканската република и Япония, така че напрежението беше много голямо върху нас. Но не искахме да мислим толкова върху резултата колкото да се концентрираме върху нашата си игра. А този резултат сега ни дава и увереност. Искам моите състезателки да не губят фокус и увереност за третата седмица, защото тогава нещата не се развиват по най-добрия начин", призна Абонданца пред камерата на VBTV.