Волейболистките остават на 16-о място след първата седмица във VNL

Волейболистките от националния отбор на България остават на 16-о място в общото временно класиране на основната фаза и след края на втората седмица от Лигата на нациите. Воденият от селекционера Марчело Абонданца тим има 2 победи, 6 загуби и 5 точки.

България с една позиция напред в ранглистата след победата над Украйна

На турнира в Банкок (Тайланд) "лъвиците" започнаха със загуба от коравия тим на Полша с 0:3 гейма. Последва изненадващо поражение от домакините от Тайланд също с 0:3 гейма.

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

След това българските момичета се бориха здраво, но отстъпиха на Канада с 1:3. Тази сутрин пък България записа изключително драматично, но и много ценна победа над дебютанта Украйна с 3:2 гейма.

За България предстои две седмици почивка, след което ще играе на турнира в Група 7 от последната трета седмица на световната надпревара в Белград (Сърбия), където ще срещнат последователно домакините, Чехия, Франция и Германия.

Марчело Абонданца: Толкова много съм щастлив! Тази победа е много важна

Мерелин Николова: Целта е да останем, това е ясно, и се надявам да я постигнем

Снимки: volleyballworld.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google