Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мерелин Николова: Целта е да останем, това е ясно, и се надявам да я постигнем

Мерелин Николова: Целта е да останем, това е ясно, и се надявам да я постигнем

  • 21 юни 2026 | 12:02
  • 399
  • 1

Националката Мерелин Николова каза след изключително драматичния успех над Украйна с 3:2 гейма в Лигата на нациите, че са свърши страхотна работа като отбор. Николова допълни, че целта е да останат в Лигата и се надява да я постигнат.

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите
Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

"Опитах се да дам най-доброто от себе си и да вдигна малко настроението. Свършихме страхотна работа като отбор. Това е най-важното, защото вярваме. Със сигурност тази победа ще ни донесе увереност и се надяваме на позитивни резултати в последната седмица в Сърбия. Целта е да останем, това е ясно и се надявам да я постигнем", сподели Николова пред камерата на VBTV.

Марчело Абонданца: Толкова много съм щастлив! Тази победа е много важна
Марчело Абонданца: Толкова много съм щастлив! Тази победа е много важна

"Благодаря за подкрепата! Благодаря, че вярвате в нас! Винаги ще даваме най-доброто от нас. Продължавайте да се радвате за нас", завърши на български националката.

България с една позиция напред в ранглистата след победата над Украйна
България с една позиция напред в ранглистата след победата над Украйна

Снимки: volleyballworld.com

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България с една позиция напред в ранглистата след победата над Украйна

България с една позиция напред в ранглистата след победата над Украйна

  • 21 юни 2026 | 11:19
  • 2433
  • 3
Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 09:56
  • 20239
  • 35
Турция с драматичен пълен обрат срещу Германия във VNL

Турция с драматичен пълен обрат срещу Германия във VNL

  • 20 юни 2026 | 22:28
  • 2022
  • 0
Тайланд удари Канада за втора победа в Лигата на нациите

Тайланд удари Канада за втора победа в Лигата на нациите

  • 20 юни 2026 | 19:41
  • 1133
  • 13
Бразилия със 7 от 7 в Лигата на нациите

Бразилия със 7 от 7 в Лигата на нациите

  • 20 юни 2026 | 17:59
  • 1790
  • 0
Доминикана шокира лидера Япония и прати България на последното място във VNL

Доминикана шокира лидера Япония и прати България на последното място във VNL

  • 20 юни 2026 | 17:26
  • 2736
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

Драма, обрати и луда победа на България над Украйна в Лигата на нациите

  • 21 юни 2026 | 09:56
  • 20239
  • 35
От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

От Левски: Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо!

  • 21 юни 2026 | 10:09
  • 9082
  • 77
Япония се развихри срещу Тунис, африканците отпаднаха в груповата фаза

Япония се развихри срещу Тунис, африканците отпаднаха в груповата фаза

  • 21 юни 2026 | 08:56
  • 22430
  • 19
Испания ще иска да се реваншира, но Саудитска Арабия доказа, че не е за подценяване

Испания ще иска да се реваншира, но Саудитска Арабия доказа, че не е за подценяване

  • 21 юни 2026 | 07:25
  • 4320
  • 25
”Златната резерва“ Ундав вдъхнови Германия за страхотен обрат, Бундестимът вече мисли за елиминациите

”Златната резерва“ Ундав вдъхнови Германия за страхотен обрат, Бундестимът вече мисли за елиминациите

  • 21 юни 2026 | 01:00
  • 58627
  • 150
Велико опълчение на Кюрасао удържа 15 точни удара на Еквадор за историческа първа точка

Велико опълчение на Кюрасао удържа 15 точни удара на Еквадор за историческа първа точка

  • 21 юни 2026 | 04:54
  • 27318
  • 17