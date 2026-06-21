Мерелин Николова: Целта е да останем, това е ясно, и се надявам да я постигнем

Националката Мерелин Николова каза след изключително драматичния успех над Украйна с 3:2 гейма в Лигата на нациите, че са свърши страхотна работа като отбор. Николова допълни, че целта е да останат в Лигата и се надява да я постигнат.

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"Опитах се да дам най-доброто от себе си и да вдигна малко настроението. Свършихме страхотна работа като отбор. Това е най-важното, защото вярваме. Със сигурност тази победа ще ни донесе увереност и се надяваме на позитивни резултати в последната седмица в Сърбия. Целта е да останем, това е ясно и се надявам да я постигнем", сподели Николова пред камерата на VBTV.

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"Благодаря за подкрепата! Благодаря, че вярвате в нас! Винаги ще даваме най-доброто от нас. Продължавайте да се радвате за нас", завърши на български националката.

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Снимки: volleyballworld.com

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