Пирин ще разчита на играчи от Югозападна България, "орлетата" няма да се борят за влизане в efbet Лига

Една от новите силни фигури в Пирин - Георги Калпакчиев, който ще изпълнява ролята на изпълнителен директор, даде пресконференция пред медиите. Той заяви категорично, че няма да бъде собственик на "орлетата", а представител на потенциален купувач на благоевградския клуб.

Калпакчиев разкри, че Пирин се намира в тежко финансово състояние и в момента се извършва счетоводен одит. Междувременно върви оздравителен процес, сменя се счетоводството и се прави селекция. Основен приоритет пред "зелените" става детско-юношеската школа.

Пирин с нов благодетел: Георги Калпакчиев покрива забавени плащания

Владимир Вутов е новият треньор на "орлетата", а Иван Христов ще отговаря за подготовката на вратарите. Методий Стефанов се присъединява към тима. Идеята на ръководството е да се търсят футболисти само от Югозападна България. Новите собственици зависят от финансовия одит и ангажимент от страна на кмета. Отборът започва подготовка днес, а вече са уредени няколко контролни срещи.

Промените в ДЮШ са плод на анализ на Адалберт Зафиров и Калпакчиев. Васил Петров е новият директор на школата.

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Въпросът с лиценза стои на дневен ред, но в Пирин се надяват да нямат проблеми в крайна сметка. От ръководството правят опити за преговаряне с НАП.

Целите за предстоящия сезон са отборът да е стабилен, да играе красиво и с местни и млади футболисти. Няма да има чужденци и застаряващи играчи. Тази година благоевградчани няма да се борят за влизане в efbet Лига.

Основни футболисти остават в Пирин

Георги Калпакчиев изрази мнение, че Пирин трябва да се самоиздържа от футболисти, а да не зависи от някого.



"Обещал съм си да не говоря за тези, които са докарали Пирин до това състояние. Хората не заслужават това, затова не идват на мачове. Това, което заварих, не съм си представял, че може да съществува. Каквото и да направя ще бъде по-добре от предишното", каза той.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google