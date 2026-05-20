Пирин с нов благодетел: Георги Калпакчиев покрива забавени плащания

Георги Калпакчиев е новият силен човек в благоевградския пирин. По информация на Sportal.bg той е поел разходите за последния мач на отбора и задълженията към футболистите от предишния собственик Ще играят предимно с техни юноши. 90% от отбора ще бъде изграден от млади футболисти. Искат да развият и да върнат репутацията на Пирин като производеител на таланти, както беше преди години. Пирин (Благоевград) официално има нов силен човек. Това е бизнесменът Георги Калпакчиев, който поема управлението на „орлетата“ в изключително динамичен и ключов за бъдещето на клуба момент. По информация на Sportal.bg, Калпакчиев вече е демонстрирал сериозните си намерения, като лично е поел разходите за организацията на последния двубой на отбора. По-важното за спокойствието в съблекалнята обаче е, че новият благодетел е изплатил натрупаните задължения към футболистите, оставени от предишния собственик. Този ход веднага е туширал напрежението и дава зелена светлина за нормална работа в клуба.

Но най-голямата новина за феновете в Благоевград е свързана с радикалната промяна в спортно-техническата стратегия на Пирин. Ръководството планира пълен завой към ДЮШ на клуба, като целта е цели 90% от представителния отбор да бъде изграден от млади състезатели и собствени кадри. Идеята на Георги Калпакчиев и неговия екип е ясна – Пирин да спре да разчита на чужденци или временни решения, а вместо това да инвестира ресурси в развитието на местните момчета. Клубът има амбицията да върне старата си репутация на „фабрика за таланти“ – марка, с която Благоевград се гордееше в цяла България в продължение на десетилетия.Предстои да разберем какви ще бъдат следващите административни стъпки на новото ръководство, но първите сигнали показват едно, че желанието е Пирин да тръгне по нов, по-романтичен, но и много по-устойчив път.