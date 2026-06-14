Основни футболисти остават в Пирин

Пирин Благоевград ще задържи двама от най-опитните си футболисти – Красимир Костов и Александър Близнаков и през новия сезон във Втора лига, съобщава "Пиринспорт".

Новият старши треньор Владислав Вутов потвърди информацията. И двамата ще имат важна роля в отбора, особено предвид факта, че и през следващия сезон клубът ще продължи да залага на млади футболисти и собствени юноши.

Красимир Костов се завърна в Пирин преди година, след като в продължение на няколко сезона бе част от състава на Ботев Враца.

Александър Близнаков пристигна в Благоевград миналото лято. Преди това той бе играл единствено за родния си Марек (Дупница), където дори носеше капитанската лента на отбора.

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