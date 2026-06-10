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  3. Пирин обяви името на новия си треньор

Пирин обяви името на новия си треньор

  • 10 юни 2026 | 13:17
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Пирин обяви името на новия си треньор

Пирин се разделя със старши треньора Ивайло Василев. Новият наставник на „орлетата“ ще бъде Владислав Вутов, съобщава "Пирин Спорт".

За последно Вутов беше начело на юношеския национален отбор на България за футболисти, родени през 2010 година. По информация на нашата медия той вече води разговори с потенциални нови попълнения за състава на Пирин.

Подготовката на отбора започва на 22 юни, а в следващите дни се очаква новите собственици на клуба официално да обявят назначението на новия треньор. Владислав Вутов е работил в щабовете на Ботев Враца и Царско село. Като част от екипа на Никола Спасов той допринася за спечелването на промоция в Първа лига с Царско село.

Като футболист Вутов има участия в Първа и Трета лига на България. Играл е още за Ал Кадсия в Кувейт и Ал Насър в Катар. В треньорската си кариера е работил в школите на Локомотив София и Левски София. Бил е и старши треньор на ФК Козлодуй в Трета лига.

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