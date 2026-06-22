Кралско посрещане! Хиляди фенове приветстваха Желко Обрадович в Атина

Легендарният треньор Желко Обрадович официално се завърна в Панатинайкос след 12-годишна пауза, а при пристигането си в Атина беше посрещнат от огромна тълпа от над 3000 привърженици.
Както можеше да се очаква, феновете на "зелените" изпаднаха в екстаз при пристигането на Обрадович в гръцката столица. Интернет бързо беше залят от кадри, показващи луди сцени от Атина, където повече от 3000 души приветстваха сръбския специалист в "Telekom Center Athens".
Обрадович пристигна в Атина за своята встъпителна пресконференция. След треньорски семинар, който ще се проведе в Белград през следващите няколко дни, той ще се завърне в гръцката столица, за да разговаря с играчите и щаба и да започне подготовката за предстоящия сезон.
Завръщането на Желко Обрадович може да се приеме и като отличен подарък за ексцентричния собственик на БК Панатинайкос Димитрис Янакопулос, който днес празнува рожден ден.
Снимка: Панатинайкос - ФейсбукДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago