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  4. Кралско посрещане! Хиляди фенове приветстваха Желко Обрадович в Атина

Кралско посрещане! Хиляди фенове приветстваха Желко Обрадович в Атина

  • 22 юни 2026 | 14:55
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Кралско посрещане! Хиляди фенове приветстваха Желко Обрадович в Атина

Легендарният треньор Желко Обрадович официално се завърна в Панатинайкос след 12-годишна пауза, а при пристигането си в Атина беше посрещнат от огромна тълпа от над 3000 привърженици.

Както можеше да се очаква, феновете на "зелените" изпаднаха в екстаз при пристигането на Обрадович в гръцката столица. Интернет бързо беше залят от кадри, показващи луди сцени от Атина, където повече от 3000 души приветстваха сръбския специалист в "Telekom Center Athens".

Обрадович пристигна в Атина за своята встъпителна пресконференция. След треньорски семинар, който ще се проведе в Белград през следващите няколко дни, той ще се завърне в гръцката столица, за да разговаря с играчите и щаба и да започне подготовката за предстоящия сезон.

Завръщането на Желко Обрадович може да се приеме и като отличен подарък за ексцентричния собственик на БК Панатинайкос Димитрис Янакопулос, който днес празнува рожден ден.

Снимка: Панатинайкос - Фейсбук

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Снимки: Imago

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