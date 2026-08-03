Неманя Недович: Цървена звезда е приключена история за мен

Сръбският баскетболист Неманя Недович, който миналото лято напусна Цървена звезда в посока Монако, въпреки че наскоро беше подписал двегодишен договор с белградския гранд, коментира случилото се в подкаста Kole Point Playbook.

"Нещо се промени през юни, в рамките на месец. Всичко щеше да бъде наред, ако просто ми бяха казали: "Мислим в друга посока, благодарим ти за всичко". Вместо това, ми казваха едно нещо, а правеха друго", обясни гардът, който заяви още, че евентуално завръщане в Цървена звезда не е възможно.

"Тази година това не е опция за мен да се върна в Цървена звезда. Ако някой прояви неуважение към теб веднъж, ще го направи втори път. Що се отнася до моята кариера, завръщане в Цървена звезда е приключена история", добави Недович.

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Снимки: Imago