Голямата новина е факт! Желко Обрадович се завърна в Панатинайкос

Легендарният сръбски треньор Желко Обрадович подписа тригодишен договор с Панатинайкос, слагайки началото на втория си период начело на "детелините", обяви официално гръцкият гранд.

Повече от десетилетие след като напусна Атина, най-успешният треньор в историята на европейския баскетбол се завръща в отбора, с който изгради истинска династия и написа някои от най-паметните глави в историята на играта с оранжевата топка на Стария континент.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»



Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.



Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026

Съобщението на клуба беше кратко, но изключително въздействащо:

"Сякаш не е минал и ден. Панатинайкос обявява идването на Желко Обрадович за следващите 3 години. Историята продължава...".

Текстът е придружен със снимка, на която собственикът на БК Панатинайкос Димитрис Янакопулос е прегърнал 66-годишния специалист, който е 9-кратен европейски шампион като треньор.

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Името на Обрадович е синоним на златната ера на Панатинайкос – период, белязан от пълна доминация на домашната сцена, незабравими европейски вечери и множество континентални титли. Тези успехи утвърдиха клуба сред елита на световния баскетбол – статут, който гръцкият гигант се надява да си възвърне след ерата на Ергин Атаман.

Обрадович бе начело на ПАО между 1999 и 2012 г., като донесе на клуба 5 трофея от Евролигата.

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Снимки: Imago