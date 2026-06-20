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Обрадович поема Панатинайкос: Янакопулос му даде пълна свобода, бъдещето на Нън е под въпрос

  • 20 юни 2026 | 17:44
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Обрадович поема Панатинайкос: Янакопулос му даде пълна свобода, бъдещето на Нън е под въпрос

Най-титулуваният треньор в Европа Желко Обрадович договори условията си с Димитрис Янакопулос за поемането на Панатинайкос, потвърдиха за Sportal няколко източника от Гърция. Официализирането на сътрудничеството се очаква през следващите дни.

Според наличната информация, той ще подпише договор за 2+1 години, като общата стойност на контракта е 10,5 милиона евро.

Собственикът на Панатинайкос Димитрис Янакопулос, известен с изключително трудния си характер и склонността си да се меси прекалено много в работата на треньорите си, е вдигнал ръце и е обещал на Обрадович, че ще има пълна свобода при изграждането и ръководенето на отбора.

Вече е известно, че Обрадович иска да привлече в ПАО и Исак Бонга, ако светлините на НБА не го отведат в САЩ, а най-големият шок, според източници от Гърция, е, че статутът на Кендрик Нън е под голям въпрос, като се има предвид, че Обрадович има различна визия за позицията "единица".

Според гръцкия портал "Sport24" и информацията, представена в предаването "BIG 4 by Betsson", най-добрият треньор в историята е започнал да формира своя щаб, като е поканил един от тези, с които би искал да работи – Зоран Савич, с когото доскоро е сътрудничил и в Партизан. Въпреки това, Савич е отказал предложението поради емоционалната си връзка с ПАОК. Бившият национал е подчертал, че от уважение към черно-белите от Солун не желае да работи в никой друг гръцки клуб.

Освен Савич, в публичното пространство изплуваха и други имена, които биха могли да станат част от новия проект на Обрадович в Панатинайкос. Става въпрос за клубни легенди и добре познати лица на феновете на "зелените" – Майк Батист и Василис Ксантопулос, чиито роли в новия треньорски щаб активно се обсъждат. От друга страна, Христос Серелис трябва да напусне Панатинайкос и да се премести в Маруси.

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