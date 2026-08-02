Президентът на Цървена звезда: Имахме джентълменско споразумение с Никола Вучевич

Президентът на Цървена звезда Желко Дърчелич потвърди за проведени разговори с Никола Вучевич и заяви, че вратата за неговото привличане остава отворена за в бъдеще.

По-рано това лято името на черногорската звезда беше свързвано с трансфер в сръбския гранд, преди в крайна сметка той да се завърне в Орландо Меджик.

В интервю за "Меридиан Спорт" президентът на "звездашите" Желко Дрчелич потвърди, че двете страни са водили преговори, и обясни какво е попречило на сделката да се осъществи.

"Имаше разговори", разкри Дрчелич. "На първо място, Никола е отличен човек, но и огромен фен на Звезда. Това не означава, че автоматично ще стане играч на Цървена звезда. Той е семеен човек, който живее в Съединените щати повече от 20 години, още от гимназиалните си дни. Такива решения не са лесни, а в неговия случай парите абсолютно не бяха фактор", добави босът на белградския клуб.

В крайна сметка Вучевич остана в НБА и се завърна в Орландо Меджик.

"Имахме джентълменско споразумение, че ако не получи оферта от НБА, той ще облече фланелката на Цървена звезда. Тъй като е елитен спортист, който продължава да се грижи за тялото и кариерата си, е ясно, че вратата не е затворена", обясни още Дърчелич.

Той също така намекна, че работата по селекцията на Звезда може би не е приключила след привличането на Крис Джоунс, Давид Кремер, Джонатан Мотли, Патрик Болдуин-младши и Воин Медаревич, както и след удължаването на договора на Джаред Бътлър.

"Все още не сме приключили работата си", каза Дърчелич, като добави, че всички нови попълнения и напускащи играчи са били съгласувани с новия старши треньор Ибон Наваро и селекцията е направена в съответствие с неговата визия за отбора.

"Имаме добър отбор. Ако се появи възможност да го подсилим допълнително, със сигурност ще се възползваме от нея", допълни Дърчелич.

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Снимки: Gettyimages