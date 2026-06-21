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Разкриха заплатата на Желко Обрадович в Панатинайкос, сумата е рекордна

  • 21 юни 2026 | 16:57
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Разкриха заплатата на Желко Обрадович в Панатинайкос, сумата е рекордна

Гръцкият гранд Панатинайкос връща легендарния старши треньор Желко Обрадович с един от най-скъпите договори в историята на европейския баскетбол. По-рано днес седемкратният европейски клубен шампион обяви официално назначението на опитния сърбин.

Според Джордже Закас от SDNA, ПАО и Обрадович са се договорили за тригодишен контракт, който ще донесе на специалиста 12 милиона евро. Това означава по 4 млн. евро на сезон, което е рекорден договор за за треньор в историята на европейския баскетбол.

Освен това се съобщава, че собственикът на "детелините" Димитрис Янакопулос, е готов да увеличи годишния бюджет на клуба с още 10 милиона евро. Това ще превърне отбора в една от най-големите финансови сили, които европейският баскетбол е виждал.

Обрадович се завръща в Панатинайкос след 14-годишно прекъсване, като ще се опита да надгради легендарното наследство, което остави в Атина.

Между 1999 и 2012 г. той изведе "зелените" до пет титли в Евролигата, 11 титли в гръцкото първенство и 7 купи на Гърция, изграждайки стандарт, който и до днес определя очакванията към клуба.

Голямата новина е факт! Желко Обрадович се завърна в Панатинайкос
Голямата новина е факт! Желко Обрадович се завърна в Панатинайкос

На 66 години Обрадович остава най-титулуваният старши треньор в историята на европейския баскетбол. Неговата визитка включва девет титли от Евролигата с пет различни клуба – постижение, ненадминато в този спорт.

За последно той води Партизан от 2021 до 2025 г., като спечели две титли в Адриатическата лига и беше близо до достигане на Финалната четворка на Евролигата през 2023 г.

Обрадович се оттегли от поста си в тима от Белград през ноември 2025 г. въпреки силната подкрепа от страна на привържениците на клуба.

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Снимки: Imago

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