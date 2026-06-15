Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо: Мондиал 2026, Испания - Кабо Верде
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Ергин Атаман вече не е треньор на Панатинайкос

Ергин Атаман вече не е треньор на Панатинайкос

  • 15 юни 2026 | 18:43
  • 562
  • 1
Ергин Атаман вече не е треньор на Панатинайкос

Престоят на Ергин Атаман в Панатинайкос приключи след тригодишен период начело на отбора. Клубът официално обяви раздялата с турския специалист след среща със собственика Димитрис Янакопулос. 60-годишният треньор имаше оставаща една година от своя договор, който беше подновен през лятото на 2024 г.

Атаман изведе Панатинайкос до титлата в Евролигата още в първия си сезон, а през кампания 2024/25 класира тима за Финалната четворка на турнира. През настоящия сезон обаче "детелините" не успяха да достигнат до заключителния етап на надпреварата.

През изминалата кампания Панатинайкос спечели Купата на Гърция, но отстъпи с 2-3 победи пред Валенсия в плейофите на Евролигата. В гръцкото първенство отборът остана на второ място, губейки финалната серия с 2-3 от вечния съперник Олимпиакос.

По време на престоя си в Атина турският специалист спечели две Купи на Гърция, титлата в гръцката лига през 2024 г. и триумфира в Евролигата в Берлин.

С този успех Ергин Атаман стана трикратен шампион на Евролигата, след като преди това спечели два поредни трофея с Анадолу Ефес през 2021 и 2022 г.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Евролига

Везенков и компания се събраха на шампионска вечеря в ресторанта на Алек Питърс

Везенков и компания се събраха на шампионска вечеря в ресторанта на Алек Питърс

  • 15 юни 2026 | 15:01
  • 1784
  • 0
Дуейн Уошингтън потвърди, че се разделя с Партизан

Дуейн Уошингтън потвърди, че се разделя с Партизан

  • 13 юни 2026 | 10:23
  • 892
  • 0
Жалгирис загуби голямата си звезда, но подготвя трансферен удар

Жалгирис загуби голямата си звезда, но подготвя трансферен удар

  • 13 юни 2026 | 09:29
  • 1368
  • 0
Цървена звезда обяви официално новия си треньор

Цървена звезда обяви официално новия си треньор

  • 12 юни 2026 | 20:05
  • 1875
  • 0
Милър-Макинтайър с интересни откровения в Тик Ток

Милър-Макинтайър с интересни откровения в Тик Ток

  • 12 юни 2026 | 16:06
  • 3042
  • 1
Турски клуб с оферта към Миротич

Турски клуб с оферта към Миротич

  • 12 юни 2026 | 14:58
  • 1350
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Испания 0:0 Кабо Верде, греда на Торес

Испания 0:0 Кабо Верде, греда на Торес

  • 15 юни 2026 | 19:00
  • 10873
  • 27
Утре Левски ще научи съперника си в ШЛ, обявиха часа на жребия и всички потенциални противници

Утре Левски ще научи съперника си в ШЛ, обявиха часа на жребия и всички потенциални противници

  • 15 юни 2026 | 18:38
  • 8017
  • 33
ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

ЦСКА очаква първия си съперник в Лига Европа

  • 15 юни 2026 | 18:39
  • 5008
  • 8
Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

Локо (Пд) с нов генерален спонсор, скоро може да влезе в управлението на клуба

  • 15 юни 2026 | 11:20
  • 27045
  • 40
От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

От ЦСКА за "Армията": Най-доброто място за футбол на Балканите!

  • 15 юни 2026 | 14:02
  • 14167
  • 115
Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

Решено е: Аморим наследява Алегри начело на Милан

  • 15 юни 2026 | 13:45
  • 10019
  • 37