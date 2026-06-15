Ергин Атаман вече не е треньор на Панатинайкос

Престоят на Ергин Атаман в Панатинайкос приключи след тригодишен период начело на отбора. Клубът официално обяви раздялата с турския специалист след среща със собственика Димитрис Янакопулос. 60-годишният треньор имаше оставаща една година от своя договор, който беше подновен през лятото на 2024 г.

Атаман изведе Панатинайкос до титлата в Евролигата още в първия си сезон, а през кампания 2024/25 класира тима за Финалната четворка на турнира. През настоящия сезон обаче "детелините" не успяха да достигнат до заключителния етап на надпреварата.

През изминалата кампания Панатинайкос спечели Купата на Гърция, но отстъпи с 2-3 победи пред Валенсия в плейофите на Евролигата. В гръцкото първенство отборът остана на второ място, губейки финалната серия с 2-3 от вечния съперник Олимпиакос.

По време на престоя си в Атина турският специалист спечели две Купи на Гърция, титлата в гръцката лига през 2024 г. и триумфира в Евролигата в Берлин.

С този успех Ергин Атаман стана трикратен шампион на Евролигата, след като преди това спечели два поредни трофея с Анадолу Ефес през 2021 и 2022 г.

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Снимки: Imago