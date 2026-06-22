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Дунав (Русе) привлече американски офанзивен футболист

  • 22 юни 2026 | 09:38
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Дунав (Русе) привлече американски офанзивен футболист

Отборът на Дунав привлече американски офанзивен футболист, съобщиха от русенския клуб на официалната си страница във "Фейсбук". Според информацията Джордан Сейнт-Луис ще бъде част от "драконите" за следващите два сезона.

Роденият в щата Мериленд състезател пристига в Русе от португалския Амаранте – клуб, който през изминалия сезон е спечелил промоция и от новия сезон ще се състезава във Втора дивизия на Португалия. Преди това той е бил част от Академика Коимбра, посочват още от Дунав.

"На терена Сейнт-Луис е футболист, който впечатлява с физическа мощ, скорост и директен стил на игра. Той може да действа и по двата фланга на атаката", отбелязаха от русенския клуб.

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