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Дунав с важна информация за феновете

  • 20 юни 2026 | 13:24
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Поради авария във водопреносната мрежа и извънредни ремонтни дейности в района на входа към зала "Дунав", се налагат промени по първоначалната организация за вход на феновете на отбора за контролната среща между Дунав и Локомотив (Горна Оряховица) днес от 18:30 на стадион "Дунав".

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Отворени ще са входовете към ул. Чипровци и товарният вход на стадиона към ул. Тича.

Затворен ще остане входът към ул. Околчица / зала "Дунав", който е блокиран от извънредните изкопни дейности.

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