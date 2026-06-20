Луканов: Искам Дунав да играе без скрупули

След 6 години Дунав се завърна в елита. Изненадващо обаче архитектът на убедителния успех във Втора лига Георги Чиликов напусна треньорския пост. Още по-изненадващо начело на драконите застана Емануел Луканов, който бе на един мач от елита – загуби баража със Септември. Дни след двубоя в Драгалевци той бе обявен за нов наставник на небесносините. Самият Луканов вече има опит в Първа лига начело на Черно море и Етър. За всичко това той даде интервю пред „Тема Спорт“.

Г-н Луканов, вече десет дни, откакто Дунав започна подготовка. Как ви се вижда отборът и каква е разликата от последния ви тим Янтра Габрово, който не успя да последва русенци в елита?

– Искам първо да изкажа поздравления и за двата отбора – Дунав Русе и Янтра Габрово. Постигнаха неща, които от доста време не се бяха срещали във втория ни ешелон. Дунав – за серията от победи, която едва ли скоро ще се случи пак и Янтра за достигането на баража. И двата тима се представиха достойно. Със сигурност има разлика между двата клуба. Най-малкото единият вече е в А група. Благодаря на ръководството на Дунав, че имаха търпение и бяха конкретни към мен, за да се случат нещата.

Какви условия заварихте в Русе?

– Поздравления за това, което правят за отбора. Защото условията наистина са оптимални за едно добро представяне през новия сезон.

Имаше ли шанс да продължите с Янтра Габрово, ако бяхте спечелили баража със Септември и това натежа ли при избора ви?

– Лично за себе си аз вече бях взел решение да не остана в Янтра поради ред причини – индивидуални и професионални. Това е истината.

Не е тайна, че Дунав имаха и други варианти за поста. Това не ви ли притесняваше?

– С Дунав стана абсолютно случайно и не бе планирано. Искам да уточня за ръководителите на Янтра Габрово, че аз не съм се разбирал с Дунав от един месец. Русенци са имали и други варианти, разговаряли са и с други треньори, което е напълно нормално, след като стана ясно, че Георги Чиликов напуска. Аз също имах и друг разговор, непосредствено след завършването на първенство, но с Дунав се разбрахме много бързо. Имах вариант за чужбина, 50 на 50 за България. Водих предварителни разговори с други отбори, още преди Дунав Русе. С тях всичко стана впоследствие.

Опитът, който натрупахте в елита преди време с Черно море и Етър, ще ви бъде ли сега от полза в Дунав?

– Абсолютно всичко е от полза. Изкарах доста време и чужбина (б.р. – помощник в Ал Кадисия и Ягелония), бях и в Берое. Опитът при мен винаги се съхранява и се използва в точния момент. Все пак говорим за мачове от елита, които ни предстоят. Срещу съвсем различни отбори и футболисти от тези във Втора лига например. Но вярвам, че ще се подготвим подобаващо за всичко това.

Усещате ли вече ентусиазъм в Русе?

– Голям е! Още на първата тренировка го видях и усетих. Как посрещнаха момчетата, как посрещнаха мен като нов треньор… Видях плам в душите и очите на хората, зажаднели за футбол от елитния ешелон на България. Аз също.

Какъв отбор на Дунав искате да видите?

– Първо искам да уточня, че няма нищо готово. Затова е подготвителен период. Аз не желая тимът ми да е готов толкова рано тактически и физически, дори и като селекция и окомплектоване. Няма как да стане. Затова подготовката е толкова важна. Ще ни трябват два или три трансферни прозореца, за да бъдем достойни и равностойни на другите отбори.

У нас обаче рядко има такова търпение от страна на клубовете, на ръководителите…

– Аз говоря за развитието на отбора, а не за себе си. За треньорите това е ясно. Побеждаваш – има ентусиазъм, така беше и в Етър, и в Янтра. Тръгваш да губиш – сменят те. Това вече ми е пределно ясно, няма какво да ни изненада и уплаши нас, треньорите. Такава ни е професията. Това щеше да е най-хубавата професия, ако ги нямаше официалните мачове.

Как са нещата в Дунав по отношение на финансирането?

– Мисля, че досега в това отношение не съм видял никаква проблематика. Но мен ме интересуват спортно-техническите неща.

Каква лична цел си поставяте начело на Дунав Русе?

– Като новак в Първа лига всеки иска да се утвърди, да се стабилизира. Това им казах и на първата среща. Спомняте си предишния път Дунав като влезе в А група, че игра в Лига Европа още на следващата година. Така че никога нищо не се знае. Искам да играем със самочувствие, без притеснение и някакви скрупули. Адмирации, че ръководството, общината направиха всичко възможно отборът да домакинства в Русе. Сменят се седалките, правят се подобрения по стадиона.

Надявате ли се Дунав да се превърне във фактор, с който всеки да се съобразява?

– От нас си зависи. Това е като доверието – гради се. Ако създадем такова самочувствие и реноме, значи сме успели. Ще е доста приятно за града, за феновете, за играчите, за нас треньорите, а и за ръководството.

Завръщането на Дунав Русе в елита затвърждава ли тенденцията, че този регион се развива повече за сметка на югозапада и югоизтока например? В елита миналия сезон беше Добруджа, Лудогорец е константа, Черно море, Спартак Варна, Фратрия…

– Аз бих искал да добавя и Етър, а защо не и Габрово от Централна България. Добре се случват нещата. Ето друг център, който е забравен, а беше сила навремето – Плевен се събужда. Спартак прави нов стадион. Би било хубаво тези зони да се възобновят и пак да са фактор – Сливен, Бургас, Ямбол…

В тази връзка как гледате на намаляването на Първа лига на 14 отбора?

– Аз не ги мисля тези неща. Просто гледам каква е наредбата и се съобразявам с нея. Не мога да роптая или да хленча.

Да, но програмата на Дунав в началото е доста трудна – гостувате на Левски и ЦСКА, а между тях приемате Лудогорец…

– Така е, но какво мога да направя. Така е изтеглена. Това е положението. Излизаме, играем и се борим.

Следите ли световното първенство?

– Да, гледам мачовете. В началото следя повече европейските отбори, фен съм на Испания. Трудно тръгнаха, но нивата е дълга. Все пак мястото не е много благоприятно за европейските състави, но всичко е и стратегия в такъв шампионат.

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