Треньорът на Ирак: Играхме великолепно, имаме шансове за втората фаза

Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд коментира поражението на своя тим срещу Норвегия в първия кръг от група "I" на Световно първенство. Иракчаните отстъпиха с 1:4.

„Вижте, три точки са достатъчни за класиране в следващия етап, а ни остават още два мача", заяви Анролд, с което даде да се разбере, че тимът му не се е отказал от идеята да стигне до 1/16-финалите.

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"На моменти играта ни беше великолепна, но няколко грешки ни навредиха сериозно“, добави опитният специалист на пресконференцията след двубоя.

В следващия си мач Ирак ще се изправи срещу Франция на 23 юни.

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Снимки: Gettyimages