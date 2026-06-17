Треньорът на Ирак: Играхме великолепно, имаме шансове за втората фаза

Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд коментира поражението на своя тим срещу Норвегия в първия кръг от група "I" на Световно първенство. Иракчаните отстъпиха с 1:4.
„Вижте, три точки са достатъчни за класиране в следващия етап, а ни остават още два мача", заяви Анролд, с което даде да се разбере, че тимът му не се е отказал от идеята да стигне до 1/16-финалите.
Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата
"На моменти играта ни беше великолепна, но няколко грешки ни навредиха сериозно“, добави опитният специалист на пресконференцията след двубоя.
В следващия си мач Ирак ще се изправи срещу Франция на 23 юни.
Снимки: Gettyimages