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ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, АРЖЕНТИНА - АЛЖИР
  1. Световно първенство
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  3. Треньорът на Ирак: Играхме великолепно, имаме шансове за втората фаза

Треньорът на Ирак: Играхме великолепно, имаме шансове за втората фаза

  • 17 юни 2026 | 04:09
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Селекционерът на Ирак Греъм Арнолд коментира поражението на своя тим срещу Норвегия в първия кръг от група "I" на Световно първенство. Иракчаните отстъпиха с 1:4.

„Вижте, три точки са достатъчни за класиране в следващия етап, а ни остават още два мача", заяви Анролд, с което даде да се разбере, че тимът му не се е отказал от идеята да стигне до 1/16-финалите.

Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата
Норвегия не впечатли, но класата на Холанд си каза думата

"На моменти играта ни беше великолепна, но няколко грешки ни навредиха сериозно“, добави опитният специалист на пресконференцията след двубоя.

В следващия си мач Ирак ще се изправи срещу Франция на 23 юни.

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Снимки: Gettyimages

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