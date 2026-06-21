България завърши участието си на Балканиадата с пето място на мъжката щафета на 4 по 400 м

България завърши с пето място в щафетата на 4 по 400 метра при мъжете участието си на Балканиадата по лека атлетика във Волос, Гърция. Родните национали в състав Радин Вълчев, Тодор Тодоров, Иван Иванов и Димитър Христов финишираха за 3:15.70 мин. Шампиони са турците с 3:03.04 мин.

В скока на дължина при жените Милена Миткова завърши седма с 6.11 м (+0.6 м/сек), а Галина Николова 11-та с 6.02 м (-0.4 м/сек). Шампионка стана румънката Рамона Елена Верман с личен рекорд от 6.78 м (+0.4 м/сек).

В тройния скок при мъжете Зинга Барбоза Фирмино се нареди седми с 15.72 м (-0.2 м/сек), а Лъчезар Вълчев остана девети с 15.56 м (+1.4 м/сек).

На 3000 м стийпълчейз Павел Здравков завърши девети с 9:19.81 мин. На 3000 м Иван Андреев е седми с 8:30.31 мин.



Снимка: БФЛА

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