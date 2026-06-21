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Крум Захариев извоюва балкански бронз в десетобоя след сериозен личен рекорд

  • 21 юни 2026 | 20:10
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Крум Захариев спечели единствения медал за България до момента във втория ден на Балканиадата по лека атлетика във Волос, Гърция. Той стигна до бронза в десетобоя за втора поредна година, като записа и сериозен личен рекорд от 7387 точки. До днес Захариев имаше най-добър резултат в дисциплината от точно 7000 точки. В отделните дисциплини българинът постигна 10.87 сек на 100 м, 7.09 м в скока на дължина, 1.89 м в скока на височина, 48.70 сек на 400 м, 15.21 сек на 110 м/пр, 37.04 м на диск, 4.30 м на овчарски скок, 49.36 м на копие и 4:43.64 на 1500 м.

Балкански шампион в десетобоя стана представителят на домакините от Гърция Ангелос-Цанис Андреоглу със 7864 точки, а сребърния медал взе неговият сънародник Константинос Карагианидис със 7551 точки.

Станислав Станков се нареди девети на 110 метра с препятствия на с 14.09 сек (0.0 м/сек), а другият българин в дисциплината Добромир Николов остана 11-ти с 15.10 сек (-0.8 м/сек). Златото на 110 м/пр заслужи представителят на Украйна Дмитро Бахинский с личен рекорд от 13.62 сек.

На 100 м/пр Пламена Чакърова завърши девета с 14.02 сек (-0.9 м/сек). Шампионка на Балканите стана Милица Емини от Сърбия с 13.22 сек (-1.2 м/сек).

На 800 м при мъжете Иван Иванов зае десета позиция с 1:53.67 мин. Шампион стана Джаред Микалеф от Малта с 1:46.93 мин.

Снимка: БФЛА

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