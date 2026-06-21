Пътят към върха не се измерва само в километри

В неделната сутрин планината над Златица отново събра хора, които не търсят най-лесния път. Някои дойдоха за скоростта, други за предизвикателството, трети - заради усещането да бъдат част от нещо истинско. Всички обаче поеха по едни и същи първи стъпки под стартовата арка на състезанието по планинско бягане.

Вчера Златица направи първата си крачка към едно ново спортно приключение.

Проведе се дебютното издание на Zlatitsa Run - събитие, родено от идеята и усилията на Крум Нейков, който превърна любовта към планината и бягането В празника се включиха десетки участници от цялата страна.

Зад това първо издание застанаха хора и организации, които повярваха, че спортът има силата да събира общности и да оставя следа. Подкрепа оказаха Аурубис България, Елаците-Мед АД и Doppelherz, а финансовите награди за победителите бяха осигурени лично от организатора на събитието, с помощта на съмишленици от местната общност. Свой принос дадоха и местни пекарни и хранителни магазини, които посрещнаха участниците не просто като състезатели, а като гости на града.

Състезанието беше изпълнено със спортен дух, енергия и много емоции. От подготовката и вълнението преди старта, през динамиката по прасето, до радостта от финала и награждаването - всеки момент беше част от един незабравим спортен празник.

Участниците премериха сили в 2 дистанции. Късото трасе от 12,550 км положителна денивелация предложи бързо и динамично изпитание. Дългата дистанция от 23,1400 км положителна денивелация отведе състезателите до най-високата точка над Златица - връх Свищи плаз, където гледките възнаграждават всяка капка усилие.

Двете дистанции стартираха заедно, а прасетата бяха обезпечени с подкрепителни пунктове, които осигуряваха необходимата грижа по пътя към финала - един по късото трасе и три по дългото.

Зад числата винаги стоят истории. От 102 регистрирани за 12-километровата дистанция на старта застанаха 70 състезатели и всичките достигнаха финала.

По дългото трасе от 94 записани стартираха 59 души, а 57 успяха да завършат успешно след срещата си с изкачванията, жегата и собствените си граници.

В планинското бягане класирането е само част от историята. По-важни остават моментите, когато някой направи още една крачка нагоре, когато непознати се окуражават по пътеките и когато върхът се превърне не в крайна точка, а в причина да се върнеш отново.

Защото планината не обещава лекота. Тя предлага нещо много по-ценно - усещането, че си заслужава.

"Първото издание на състезанието вече е в историята, а сърцата ни са пълни", сподели организаторът на събитието Крум НейкоВ.

"Искаме да изразим своята най-дълбока признателност към абсолютно всички, които направиха този ден незабравим. Благодарим на участниците, Които премериха сили с трасето, на доброволците, които бяха нашето най-силно оръжие, на спонсорите, без чиято подкрепа това нямаше да е възможно, на самодейците за невероятната атмосфера и на всички готини хора, които се раздадоха на макс! Днес всички Вие показахте свръхупоритост, дух и кураж. Преминахте по пътеките на старите хайдути, под вековните буки, и намокрихте нозе в студените води на Златишкия Балкан!

Надяваме се, че оставате с най-приятни спомени и че усещането за Балкана ще Ви държи Влага дълго Време!

До нови срещи по пътеките!"

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