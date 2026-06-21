Крум Захариев: Доволен съм, но целта до края на сезона е минимум 7500 точки

Крум Захариев спечели бронзовия медал в десетобоя на Балканиадата по лека атлетика във Волос, Гърция. Българинът стигна до отличието с драстично подобрение на личния си рекорд - 7387 точки, след като до днес имаше най-добър резултат от 7000 т. Захариев говори пред българските медии в Гърция минути след спечеленото отличие.

Крум Захариев извоюва балкански бронз в десетобоя след сериозен личен рекорд

“Надявах се медалът да не е бронз, а по-хубав. Първия ден имах лични постижения, досега не съм имал такъв първи ден, тялото ми просто се сгромоляса. Втория ден ми трябваше поне до следобеда да се възстановя, но това е урок. Доволен съм, тъй като е лично постижение - може би направих седем лични в дисциплините, нещо такова. Имахме кофти вятър на дългия скок, което си е нормално за десетобоя. Не успях да взема всички точки навсякъде - изпуснах старта на препятствия, на гладкото, но това е многобой - мисля, че ще успея да надградя още до края на сезона.

Целта до края на сезона е минимум 7500 точки”, каза Захариев в миксзоната след състезанието.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google