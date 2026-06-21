България разби Северна Македония в Самоков

Мъжкият национален отбор по баскетбол на България победи с 97-68 Северна Македония в първата контрола между двата тима, изиграла се днес в зала “Арена СамЕлион” в Самоков.

Селекцията на Любомир Минчев започна силно срещата, като поведе още от началото и не даде шанс на съперника си да обърне резултата в своя полза в нито един момент на мача.

На трибуните в спортното съоръжение се забелязваха и доста познати имена в света на баскетбола - президентът на БФБаскетбол Георги Глушков, легендата Георги Младенов, бившият национал Емил Стоилов, старши треньорът на Берое Стара Загора Даниел Клечков, помощник-треньорът на Рилски спортист Йордан Бозов.

Във втората проверка, на 25 юни, България гостува на Северна Македония.

След това националите се завръщат в страната ни и продължават подготовката си в Ботевград, като именно там на 5 юли ще се изправят срещу Норвегия в последен мач от предквалификациите за ЕвроБаскет 2029. “Лъвовете” се нуждаят от победа с 10 или повече точки, за да прескочат тази фаза на пресявките.

Припомняме ви, че към тази част от лагера ще се присъедини и голямата звезда на националния отбор Александър Везенков.

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Снимки: Sportal.bg