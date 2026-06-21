България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини определи състава за турнира от втората седмица от Волейболната лига на нациите, който ще се проведе в Любляна (Словения).
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В сравнение с групата за първия турнир в Бразилия, Бленджини прави една промяна в състава. На мястото на Жасмин Величков, който се присъедини към младежката селекция до 22 години, на която й предстои Европейско първенство, в отбора се завръща Георги Татаров.
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Отборът заминава за Любляна утре сутрин (22 юни) с полет в 06,20 часа от Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София.
Състав на България за турнира от Лигата на нациите в Любляна:
Разпределители:
Симеон Николов
Стоил Палев
Диагонал:
Венислав Антов
Посрещачи:
Александър Николов
Мартин Атанасов
Аспарух Аспарухов
Георги Татаров
Денислав Бърдаров
Централни блокировачи:
Алекс Грозданов
Илия Петков
Преслав Петков
Борис Начев
Либера:
Дамян Колев
Руси Желев
Програмата на България в Любляна:
• 24 юни, 14:00 ч. – България – Италия
• 25 юни, 21:30 ч. – България – Словения
• 27 юни, 17:30 ч. – България – Канада
• 28 юни, 14:00 ч. – България – Украйна
Снимки: volleyballworld.comДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google