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България тръгва с една промяна в групата за турнира от VNL в Любляна

  • 21 юни 2026 | 19:10
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Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини определи състава за турнира от втората седмица от Волейболната лига на нациите, който ще се проведе в Любляна (Словения).

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В сравнение с групата за първия турнир в Бразилия, Бленджини прави една промяна в състава. На мястото на Жасмин Величков, който се присъедини към младежката селекция до 22 години, на която й предстои Европейско първенство, в отбора се завръща Георги Татаров.

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Отборът заминава за Любляна утре сутрин (22 юни) с полет в 06,20 часа от Терминал 2 на летище „Васил Левски“ в София.

Състав на България за турнира от Лигата на нациите в Любляна:

Разпределители:

Симеон Николов

Стоил Палев

Диагонал:

Венислав Антов

Посрещачи:

Александър Николов

Мартин Атанасов

Аспарух Аспарухов

Георги Татаров

Денислав Бърдаров

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов

Илия Петков

Преслав Петков

Борис Начев

Либера:

Дамян Колев

Руси Желев

Програмата на България в Любляна:

• 24 юни, 14:00 ч. – България – Италия

• 25 юни, 21:30 ч. – България – Словения

• 27 юни, 17:30 ч. – България – Канада

• 28 юни, 14:00 ч. – България – Украйна

Снимки: volleyballworld.com

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