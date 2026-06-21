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Христо Илиев: Очаквах по-силен резултат

  • 21 юни 2026 | 00:26
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Христо Илиев говори пред медиите във Волос, Гърци след голямата си победа, донесла на България първа балканска титла от Балканиадата. Възпитаникът на Валя Демирева се наложи в спринта на 100 метра с 10.25 секунди (+1.3 м/сек), а това бе първи негов триумф от балкански първенства в тази дисциплина, след като през зимата стана шампион на полуострова на 60 метра. Въпреки това той прояви самокритичност, тъй като се надяваше на по-добър резултат.

Христо Илиев е балкански шампион на 100 метра
Христо Илиев е балкански шампион на 100 метра

"Не съм доволен от резултата, защото когато ни оставиха по местата и малко преди да ни кажат "готови", не можах да застана стабилно и бях още в положение се едно. На команда "готови" ни задържаха супер много, което мисля, че е грешка от страна на стартера.

Очаквах малко по-силен резултат, но реално въпреки този старт, резултатът е много добър.

Да, очаквах предварително да съм шампион. Очаквах силна конкуренция, но аз си взех своето.

Сега ще влизам в един микрообмен, евентуално ще бягам чак на шампионата и след това на Европейското първенство за мъже.

Много се радвам, естествено. Надявам се, аз да съм прокарал пътя на целия български отбор. Още медали пожелавам на всички и най-вече пожелавам да са здрави и да се забавляват.

По принцип, мисля, че този сезон съм способен на много силни бягания, но все вятъра ми пречи или нещо. Надявам се на шампионата или на Европейското да покажа много силни резултати.

Не мога да кажа с точност какъв резултат виждам за себе си, но може би някъде около национален рекорд", каза Илиев.

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