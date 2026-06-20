Още два бронза за българските щафети в Гърция

Мъжката щафета на 4 по 100 метра в състав Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоза Фирмино и Христо Илиев спечели още един бронз на Балканиадата по лека атлетика във Волос, Гърция. Родните състезатели се поздравиха с третото място с 39.36 секунди. Шампиони на 4 по 100 м станаха турците с 39.05 сек, а гърците заеха второто място с 39.32 сек.

Последната дисциплина от първия ден на Балканиадата смесената щафета на 4 по 400 метра донесе още едно бронзово отличие за България. Димитър Христов, Росина Николова, Тодор Тодоров и Андреа Савова постигната време 3:30.28 мин за третото място. Шампиони станаха румънците с 3:18.58 мин, а втора са гърците с 3:24.18 мин.

Женската ни щафета на 4 по 100 м (Пламена Чакърова, Кристен Радуканова, Мила Димитрова и Радина Величкова) зае пета позиция с 45.76 сек.



Снимка: БФЛА

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