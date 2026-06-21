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Саръбоюков: Нямах очаквания да спечеля титлата

  • 21 юни 2026 | 06:23
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Божидар Саръбоюков говори пред журналистите във Волос, след като спечели бронзов медал на Балканиадата по лека атлетика в Гърция. Световният бронзов медалист се приземи на 8.04 метра (-0.8 м/сек) в най-добрия си опит. Миналата година възпитаникът на Димитър Карамфилов извоюва сребро на Балканиадата в Гърция. Сега триумфира представителят на домакините Милтиадис Тентоглу.

Саръбоюков скочи за бронз на Балканиадата във Волос
Саръбоюков скочи за бронз на Балканиадата във Волос

"Аз по принцип съм нямал очаквания да спечеля титлата, защото осъзнавам каква е моята форма, знаех каква е формата на Тентоглу този сезон. Иначе доста грешки имаше в скока, не можах да реализирам някакъв такъв задоволителен резултат. Смятам, че тепърва този сезон ще развивам формата си. Сега имам три седмици почивка, в които ще се наглася.

Повлия ми не това, че са много състезанията, защото видяхме зимата, че многото състезания ме вкараха в по-добра форма. Просто, когато си в по-добра форма и правиш много състезания, според мен, влизаш в още по-добра форма. Но когато не си и правиш много състезания, става един спад. Точно в Китай, след като се разболях, ми се натрупаха доста състезания. Тогава като се прибрах се изкарах извън форма и смятам, че ми трябваше пространство между състезанията, за да се подготвя и отново да се вкарам във форма, но за жалост е чак сега това пространство.

Президентът на БФЛА за успехите във Волос: Подем в атлетиката има, резултатите ще дойдат
Президентът на БФЛА за успехите във Волос: Подем в атлетиката има, резултатите ще дойдат

Смятам, че дори днес можех да реализирам резултатите, които искам този сезон, но смятам, че това беше състезанието с най-много грешки. Надявам се за тези три седмици да вляза отново в по-добра форма, психически с една идея по-добро самочувствие. Не че и сега нямам, но и увереността е също толкова важна, а тренировките дават увереност

Най-напред искам да се вкарам във формата, която желая, искам да направя няколко силни състезания и след това да мисля за Европейското, но, разбира се, европейската титла и всяка една титла е в моите мечти и моите цели", каза Саръбоюков.

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