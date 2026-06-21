Саръбоюков: Нямах очаквания да спечеля титлата

Божидар Саръбоюков говори пред журналистите във Волос, след като спечели бронзов медал на Балканиадата по лека атлетика в Гърция. Световният бронзов медалист се приземи на 8.04 метра (-0.8 м/сек) в най-добрия си опит. Миналата година възпитаникът на Димитър Карамфилов извоюва сребро на Балканиадата в Гърция. Сега триумфира представителят на домакините Милтиадис Тентоглу.

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"Аз по принцип съм нямал очаквания да спечеля титлата, защото осъзнавам каква е моята форма, знаех каква е формата на Тентоглу този сезон. Иначе доста грешки имаше в скока, не можах да реализирам някакъв такъв задоволителен резултат. Смятам, че тепърва този сезон ще развивам формата си. Сега имам три седмици почивка, в които ще се наглася.



Повлия ми не това, че са много състезанията, защото видяхме зимата, че многото състезания ме вкараха в по-добра форма. Просто, когато си в по-добра форма и правиш много състезания, според мен, влизаш в още по-добра форма. Но когато не си и правиш много състезания, става един спад. Точно в Китай, след като се разболях, ми се натрупаха доста състезания. Тогава като се прибрах се изкарах извън форма и смятам, че ми трябваше пространство между състезанията, за да се подготвя и отново да се вкарам във форма, но за жалост е чак сега това пространство.

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Смятам, че дори днес можех да реализирам резултатите, които искам този сезон, но смятам, че това беше състезанието с най-много грешки. Надявам се за тези три седмици да вляза отново в по-добра форма, психически с една идея по-добро самочувствие. Не че и сега нямам, но и увереността е също толкова важна, а тренировките дават увереност



Най-напред искам да се вкарам във формата, която желая, искам да направя няколко силни състезания и след това да мисля за Европейското, но, разбира се, европейската титла и всяка една титла е в моите мечти и моите цели", каза Саръбоюков.

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