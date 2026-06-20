Христо Илиев е балкански шампион на 100 метра

Христо Илиев донесе първа балканска титла за България на Балканиадата по лека атлетика във Волос, Гърция. Възпитаникът на Валя Демирева се наложи в спринта на 100 метра с 10.25 секунди (+1.3 м/сек). Това е първа титла за него от балкански първенства на 100 метра. Зимата той стана шампион на Балканите и на 60 метра.

Втори завърши представителят на домакините Панайотис Лаганис с изравнен личен рекорд от 10.42 сек, а трети се нареди турчинът Ертан Йозкан с 10.46 сек.

Във финала на 100 метра Радина Величкова завърши осма с 11.61 сек.



Снимка: БФЛА

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