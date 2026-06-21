Австралийка направи дебют за България на Балканиадата в Гърция

Ани Стейпълтън направи дебют за България на Балканиадата по лека атлетика във Волос, Гърция. 23-годишната състезателка с двойно гражданство живее в Пърт, а нейната майка е българка. Стейпълтън завърши седма в скока на височина с 1.81 метра. Другата българка в дисциплината Натали Захариева завърши десета с 1.75 м.

Кристен Радуканова завърши шеста на 200 м при жените с 23.74 сек (-0.2 м/сек). Другата българка в дисциплината Андреа Савова е 13-та с 25.03 сек (+0.3 м/сек). Шампионка на Балканите на 200 м стана представителката на домакините Полиники Емануилиду с 23.26 сек.

На 200 м при мъжете Никола Караманолов е десети с 21.35 сек (-0.2 м/сек), а Георги Петков 15-и с 21.80 сек (-0.6 м/сек). И тук шампион стана представителят на домакините Сотирис Гараганис с 20.73 сек.

В мятането на диск при мъжете Деян Гемижев е седми с 56.51 м, а Симеон Касълс 13-ти с 47.99 м.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago