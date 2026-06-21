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Президентът на БФЛА за успехите във Волос: Подем в атлетиката има, резултатите ще дойдат

  • 21 юни 2026 | 04:42
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Президентът на Българска федерация лека атлетика Георги Павлов беше изключително щастлив от спечелените пет медала от родните състезатели в първия ден на Балканиадата в гръцкия град Волос. Той подчерта, че успехите не са случайни и са плод на целенасочена работа и отборен дух. Павлов изтъкна, че българската делегация е една от най-многобройните във Волос, което е ясен знак за възхода на спорта у нас.

Саръбоюков скочи за бронз на Балканиадата във Волос
Саръбоюков скочи за бронз на Балканиадата във Волос

„Важно е да имаме голям отбор. Оказа се, че ние сме вторият най-голям отбор след Турция. Подем в атлетиката има. Виждате колко българи са тук, благодарен съм и за медиите. За мен е важно да сме такъв отбор, да сме такава голяма група. Това искам да виждам. Резултатите ще дойдат, сигурен съм“, допълни президентът на БФЛА.

Христо Илиев: Очаквах по-силен резултат
Христо Илиев: Очаквах по-силен резултат

Павлов беше категоричен, че ще продължи да подкрепя участието на български атлети на Балкански първенства, но само на базата на постигнати резултати.

Христо Илиев е балкански шампион на 100 метра
Христо Илиев е балкански шампион на 100 метра

"Докато аз съм президент, ще толерирам ходене на Балканиада. Туристи няма тук, всички са заслужили", коментира той.

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