Затвориха голяма фен зона в Мадрид заради убийствената жега

Публичното излъчване на двубоя между Испания и Саудитска Арабия от Световното първенство, което трябваше да се проведе в неделя в Мадрид, беше отменено поради екстремните горещини в испанската столица. Мачът, който трябваше да започне в 18:00 ч. местно време, щеше да бъде излъчен на огромен екран, инсталиран от Испанската футболна федерация (RFEF) във фен зоната на Пласа де Колон в центъра на Мадрид.

Кметството на града и федерацията обаче решиха да отменят събитието, след като Испанската национална метеорологична агенция AEMET издаде оранжев код за горещини от втора степен. Очаква се температурите в региона на Мадрид да достигнат до 40 градуса по Целзий в неделя вечерта.

En algunos puntos del país ya se han alcanzado los 40ºC.



En este punto, Ana de Roque y el equipo de @eltiempo_tve nos acercan los detalles de esta ola de calor pic.twitter.com/rbOBLuEIKV — Telediarios de TVE (@telediario_tve) June 21, 2026

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„Взехме решението с цел да защитим здравето на участниците, персонала и хората от поддръжката, осигуряваща събитието“, заяви кметството на Мадрид в изявление и се извини за причинените неудобства. Властите призоваха феновете да гледат мача на закрито с климатик и да избягват продължително излагане на слънце.

Голяма част от Испания преживява необичайно високи температури поради маса горещ въздух, идващ от Северна Африка през Пиренейския полуостров.

Общо 13 от 17-те испански региона са под оранжев код за горещини в неделя, докато северният Баски регион на границата с Франция е под червен код, което е най-високата степен.

„Властите препоръчват на жителите и посетителите по време на горещата вълна да спазват мерки, включително редовно пиене на вода, престой в хладни помещения, ограничаване на физическите дейности през най-горещите часове на деня и повишена грижа за уязвимите групи от населението“, добави кметството на Мадрид.

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