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Преговорите между Ман Сити и Родри са прекратени

  • 21 юни 2026 | 17:08
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От Манчестър Сити са предложили нов договор на Родри преди повече от два месеца, но двете страни не могат да постигнат споразумение и за момента преговорите са прекратени, съобщават редица английски медии и Фабрицио Романо. От “Етихад” са притеснени от възможността да изпуснат испанеца без пари след година, когато свършва настоящото му споразумение, но самият футболист заяви, че ще отложи решението си за след края на Световното първенство.

Родри: Срещу такива отбори се играе много трудно
Родри: Срещу такива отбори се играе много трудно

“Разбирам, че това е част от играта, но дори не съм мислил за бъдещето си сега. Фокусът ми е изцяло върху Световното първенство. Имам договор с Манчестър Сити”, заяви наскоро Родри. Халфът, който спечели “Златната топка” като играч именно на “гражданите” през 2024 година, е постоянно преследван от травми в последната повече от година.

Манчестър Сити отправи предложение за нов договор към Родри преди няколко месеца, но двете страни все още не са постигнали споразумение до момента. Всичко е поставено на изчакване в момента, но все още има време, тъй като настоящият договор на футболист изтича през 2027 година”, заяви Романо. Футболистът бе свързван с трансфер в Реал Мадрид, но от "Сантиаго Бернабеу" отхвърлиха подобна възможност в последните седмици.

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Снимки: Gettyimages

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