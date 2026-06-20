Германците започнаха ударно Световното, но са сред лидерите в негативна класация

Германия стартира кампанията си на Световното първенство с впечатляващ успех със 7:1 над Кюрасао, но в същото време изненадващо Бундестима е сред лидери в една от негативните класации. Футболистите на Юлиан Нагелсман са направили цели 18 нарушения въпреки пълната си доминация, показва статистиката на мача. Това е четвърто постижение на турнира, като само отборите на Хаити, Шотландия и Босна и Херцеговина са били по-груби в един мач.

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Това се дължи на стратегията на тима да пресира и да отнема топката на съперника високо по терена. Тези нарушения в голямата си част са тактически и напълно съзнателни, като имат за цел да прекратят опасна атака на съперника. По-голяма част от тях са направени и в полето на съперника. Александър Павлович бе особено ценен в този компонент от играта, като извърши сам шест нарушения, без да получи картон. За сравнения целият отбор на Франция направи общо пет фаула в мача си със Сенегал. Срещу футболиста на Кюрасао Тахит Чонг бяха извършени най-много нарушения - общо осем, като по този показател той е най-ританият до момента футболист на световните финали.

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Снимки: Gettyimages