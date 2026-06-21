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Ван Дайк притесни всички в лагера на Нидерландия

  • 21 юни 2026 | 14:54
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Капитанът на Нидерландия Вирджил ван Дайк притесни всички в щаба на националния отбор, след като призна, че е загубил чувствителност в горната част на своя крак по време на победата над Швеция. Снощи “лалетата” изиграха отличен двубой срещу скандинавците, надделявайки с 5:1, а бранителят остана на терена през всичките 90-минути. Все пак Ван Дайк призна, че се надява контузията да не е сериозна, но това ще се разбере след допълнителните изследвания.

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“Получих силен удар в бедрото си и веднага след това спрях да усещам всичко в горната част на бедрото си, което беше малко лудо. Вероятно е само прищипан нерв. Не мисля, че е нещо много лошо, но скоро ще разберем”, обясни Ван Дайк след двубоя. Последният двубой на Нидерландия в груповата фаза е срещу Тунис в петък рано сутринта от 02:00 часа българско време.

Нидерландия с нови впечатляващи рекорди след боя над Швеция
Нидерландия с нови впечатляващи рекорди след боя над Швеция
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Снимки: Gettyimages

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