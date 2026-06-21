Ай Огура с шанс да донесе първа победа на Япония в MotoGP от 22 години насам

Вчера Ай Огура спечели своя първи полпозишън в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди надпреварата за Гран При на Чехия. А днес пилотът на Тракхаус Априлия ще се опита да донесе първа победа на Япония в кралския клас от 22 години насам.

Ай Огура спечели първи пол в MotoGP в Бърно

За последно представител на Страната на изгряващото слънце триумфира в MotoGP през 2004 година, когато Макото Тамада спечели домашната си Гран При на Япония на „Мотеги“. Оттогава насам нито един японец не е печелил в MotoGP, въпреки всички успехи на японските производители Хонда, Ямаха и Сузуки в кралския клас.

Днес обаче Огура ще се опита да промени това в Бърно, а за целта той ще трябва да се пребори със сериозна конкуренция. Част от нея, обаче, няма да бъде лидерът в световния шампионат Марко Бедзеки, който е наказан да пропусне състезанието в Чехия, в което той трябваше да стартира от четвъртата позиция зад Огура, Фабио Ди Джанантонио и победителят от спринта Франческо Баная, които ще оформят първата редица.

Лидерът в MotoGP Марко Бедзеки получи забрана за участие в Гран При на Чехия

След наказанието на Бедзеки, от втори ред ще потеглят Марк Маркес, Диого Морейра и Раул Фернандес, а от третия стартират Педро Акоста, Франко Морбидели и Хорхе Мартин. Световният шампион за 2024 година ще трябва да мине два пъти през дългата обиколка днес, заради масовия инцидент, който предизвика на старта в Унгария преди две седмици.

В състезанието днес участие ще вземат само 20 пилоти, въпреки че уикендът в Чехия беше започнат от 22-ма. Освен наказаният Бедзеки, надпреварата в Бърно ще пропусне и Алекс Маркес, който направи неуспешен опит да се завърне в MotoGP след контузиите, които получи в Каталуния преди месец.

Алекс Маркес се оттегли от Гран При на Чехия

Състезанието за Гран При на Чехия, девети кръг за сезон 2026 в MotoGP, стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg