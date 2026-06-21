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Ай Огура с шанс да донесе първа победа на Япония в MotoGP от 22 години насам

  • 21 юни 2026 | 07:50
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Вчера Ай Огура спечели своя първи полпозишън в MotoGP, след като триумфира в квалификацията преди надпреварата за Гран При на Чехия. А днес пилотът на Тракхаус Априлия ще се опита да донесе първа победа на Япония в кралския клас от 22 години насам.

Ай Огура спечели първи пол в MotoGP в Бърно
Ай Огура спечели първи пол в MotoGP в Бърно

За последно представител на Страната на изгряващото слънце триумфира в MotoGP през 2004 година, когато Макото Тамада спечели домашната си Гран При на Япония на „Мотеги“. Оттогава насам нито един японец не е печелил в MotoGP, въпреки всички успехи на японските производители Хонда, Ямаха и Сузуки в кралския клас.

Днес обаче Огура ще се опита да промени това в Бърно, а за целта той ще трябва да се пребори със сериозна конкуренция. Част от нея, обаче, няма да бъде лидерът в световния шампионат Марко Бедзеки, който е наказан да пропусне състезанието в Чехия, в което той трябваше да стартира от четвъртата позиция зад Огура, Фабио Ди Джанантонио и победителят от спринта Франческо Баная, които ще оформят първата редица.

Лидерът в MotoGP Марко Бедзеки получи забрана за участие в Гран При на Чехия
Лидерът в MotoGP Марко Бедзеки получи забрана за участие в Гран При на Чехия

След наказанието на Бедзеки, от втори ред ще потеглят Марк Маркес, Диого Морейра и Раул Фернандес, а от третия стартират Педро Акоста, Франко Морбидели и Хорхе Мартин. Световният шампион за 2024 година ще трябва да мине два пъти през дългата обиколка днес, заради масовия инцидент, който предизвика на старта в Унгария преди две седмици.

В състезанието днес участие ще вземат само 20 пилоти, въпреки че уикендът в Чехия беше започнат от 22-ма. Освен наказаният Бедзеки, надпреварата в Бърно ще пропусне и Алекс Маркес, който направи неуспешен опит да се завърне в MotoGP след контузиите, които получи в Каталуния преди месец.

Алекс Маркес се оттегли от Гран При на Чехия
Алекс Маркес се оттегли от Гран При на Чехия

Състезанието за Гран При на Чехия, девети кръг за сезон 2026 в MotoGP, стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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