Алекс Маркес се оттегли от Гран При на Чехия

Пилотът на Грезини Дукати Алекс Маркес реши да прекрати участието си в уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP след края на квалификацията в Бърно.

Álex Márquez, after consulting with the team and Angel Charte, has decided to withdraw from the rest of the #CzechGP, with the aim of continuing his recovery in the best possible way. pic.twitter.com/lXpmLHD49x — Gresini Racing (@GresiniRacing) June 20, 2026

Испанецът пропусна изцяло предходните два кръга в Италия и Унгария заради нараняванията, които получи по време на падането си в състезанието за Гран При на Каталуния на 18 май. Въпреки че оттогава измина само месец, той успя да се възстанови достатъчно, за да се завърне в MotoGP за началото на състезателния уикенд в Чехия.

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В крайна сметка, обаче, по-малкият от братята Маркес и неговият екип са преценили, че той все още не е в достатъчно добра кондиция, за да изкара цял уикенд. Поради тази причина, след квалификацията по-рано днес, Алекс Маркес се оттегли от Гран При на Чехия, като на този етап все още не се знае дали той ще участва в Гран При на Нидерландия в Ассен след седмица.

Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages