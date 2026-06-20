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Ай Огура спечели първи пол в MotoGP в Бърно

  • 20 юни 2026 | 12:49
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Ай Огура спечели първи пол в MotoGP в Бърно

Японският пилот на Тракхаус Ай Огура спечели днес в Бърно първия си полпозишън в MotoGP, а заедно с него на първа редица ще стартират Фабио Ди Джанантонио (VR46) и Франческо Баная (Дукати).

Огура беше най-бърз в петъчните тренировки, а след първите бързи турове в Q2 заемаше третата позиция, като начело беше Ди Джанантонио.

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При последните опити Баная излезе на първата позиция с 1.51,383, но Огура подобри постижението му с над две десети – за 1.51,139 минути, което се оказа и нов рекорд на чешкото трасе.

Все пак, Баная, който миналата година стартира първи в Бърно, запази мястото си в топ 3, а победителят от 2025 в Чехия Марк Маркес (Дукати) остана 4-и, като той ще дели втората редица на старта с лидера в шампионата Марко Бедзеки (Априлия) и с новака на LCR Диого Морейра.

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В края на квалификацията Маркес беше под сериозно напрежение, тъй като първата му бърза обиколка в последната част беше изтрита заради неспазване ограниченията на трасето и той на всяка цена имаше нужда от добър резултат.

Другият пилот на Априлия Хорхе Мартин, който утре трябва да изтърпи наказание – две дълги обиколки, се справи с битката в първата част на квалификацията и стигна до десетото място на стартовата решетка.

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Снимки: Gettyimages

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