Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бърно, който беше спечелен от Франческо Баная пред Ай Огура и Марк Маркес:
Марко Бедзеки – 180 точки
Хорхе Мартин – 165
Фабио Ди Джанантонио – 144
Педро Акоста – 132
Марк Маркес – 115
Ай Огура – 114
Франческо Баная – 111
Раул Фернандес – 97
Алекс Маркес – 67
Фермин Алдегер – 66
Лука Марини – 57
Енеа Бастианини – 51
Брад Биндър – 49
Франко Морбидели – 40
Фабио Куартараро – 37
Диого Морейра – 36
Йоан Зарко – 34
Жоан Мир – 15
Алекс Ринс – 12
Джак Милър – 11
Икер Лекуона – 9
Топрак Разгатлиоглу – 9
Маверик Винялес – 6
Аугусто Фернандес – 4
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
Пеко Баная открадна победата в спринта в Чехия от Ай Огура
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg