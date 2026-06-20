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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бърно

  • 20 юни 2026 | 16:36
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бърно

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бърно, който беше спечелен от Франческо Баная пред Ай Огура и Марк Маркес:

  1. Марко Бедзеки – 180 точки

  2. Хорхе Мартин – 165

  3. Фабио Ди Джанантонио – 144

  4. Педро Акоста – 132

  5. Марк Маркес – 115

  6. Ай Огура – 114

  7. Франческо Баная – 111

  8. Раул Фернандес – 97

  9. Алекс Маркес – 67

  10. Фермин Алдегер – 66

  11. Лука Марини – 57

  12. Енеа Бастианини – 51

  13. Брад Биндър – 49

  14. Франко Морбидели – 40

  15. Фабио Куартараро – 37

  16. Диого Морейра – 36

  17. Йоан Зарко – 34

  18. Жоан Мир – 15

  19. Алекс Ринс – 12

  20. Джак Милър – 11

  21. Икер Лекуона – 9

  22. Топрак Разгатлиоглу – 9

  23. Маверик Винялес – 6

  24. Аугусто Фернандес – 4

  25. Кал Кръчлоу – 0

  26. Йонас Фолгер – 0

  27. Микеле Пиро – 0

  28. Лоренцо Савадори – 0

Пеко Баная открадна победата в спринта в Чехия от Ай Огура
Пеко Баная открадна победата в спринта в Чехия от Ай Огура
 Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Чехия в MotoGP
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Снимки: Sportal.bg

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