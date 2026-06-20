Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бърно

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Бърно, който беше спечелен от Франческо Баная пред Ай Огура и Марк Маркес:

Марко Бедзеки – 180 точки Хорхе Мартин – 165 Фабио Ди Джанантонио – 144 Педро Акоста – 132 Марк Маркес – 115 Ай Огура – 114 Франческо Баная – 111 Раул Фернандес – 97 Алекс Маркес – 67 Фермин Алдегер – 66 Лука Марини – 57 Енеа Бастианини – 51 Брад Биндър – 49 Франко Морбидели – 40 Фабио Куартараро – 37 Диого Морейра – 36 Йоан Зарко – 34 Жоан Мир – 15 Алекс Ринс – 12 Джак Милър – 11 Икер Лекуона – 9 Топрак Разгатлиоглу – 9 Маверик Винялес – 6 Аугусто Фернандес – 4 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Микеле Пиро – 0 Лоренцо Савадори – 0

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Снимки: Sportal.bg