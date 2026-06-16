Официално: Берое преотстъпи Пинеда на Шериф

Берое отдаде под наем един от основните си играчи Хуан Карлос Пинеда на молдoвския Шериф (Тираспол). Това съобщиха от клуба на своята официална страница във Фейсбук и уточниха, че в договора има клауза за откупуване на играча.

"Благодарим ти за всичко, което даде на клуба, и ти желаем много успехи в новото предизвикателство!", написаха заралии.

Основен играч на Берое е пред трансфер в Молдова, а Банато се оттегля от "заралии"

Националът на Доминиканската република пристигна в Стара Загора през юни 2024 г. и за този период изигра 73 мача, в които отбеляза 9 попадения.

Днес от клуба обявиха, че отборът започва подготовка за началото на сезона във Втора лига на 22 юни. Към момента Пинеда е четвъртият футболист, който официално се разделя със старозагорския клуб след Хуан Пабло Саломони, Нене и Стефан Гаврилов.

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Снимки: Startphoto