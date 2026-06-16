Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое обяви кога започва подготовка за Втора лига

Берое обяви кога започва подготовка за Втора лига

  • 16 юни 2026 | 12:53
  • 774
  • 0
Берое обяви кога започва подготовка за Втора лига

Берое ще започне своята подготовка за началото на новия сезон във Втора лига на 22 юни (понеделник). В съобщението не се посочват подробности за час и място на първата тренировка на заралии. Към този момент от клуба не са обявили и конкретни действия след изпадането от елита. Все още няма официална информация за поста на старши треньор, селекция и контролни срещи.

Кметът на Стара Загора и Банато ще обсъждат бъдещето на Берое
Кметът на Стара Загора и Банато ще обсъждат бъдещето на Берое

Повече яснота за бъдещето на Берое се очаква да има след среща между собственика Ернан Банато и кмета на Стара Загора Живко Тодоров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Защитник пред раздяла с Ботев (Пловдив)

Защитник пред раздяла с Ботев (Пловдив)

  • 16 юни 2026 | 12:05
  • 1211
  • 4
Спортист (Своге) стартира утре, търси съперник (програмата)

Спортист (Своге) стартира утре, търси съперник (програмата)

  • 16 юни 2026 | 12:00
  • 754
  • 1
Дунав запазва ядрото си

Дунав запазва ядрото си

  • 16 юни 2026 | 11:47
  • 706
  • 3
Треньори на Марица напуснаха клуба

Треньори на Марица напуснаха клуба

  • 16 юни 2026 | 11:32
  • 1088
  • 1
ЦСКА преговаря за двукратен шампион с Интер?

ЦСКА преговаря за двукратен шампион с Интер?

  • 16 юни 2026 | 11:30
  • 7614
  • 16
ЦСКА с молба до УЕФА заради "Армията"

ЦСКА с молба до УЕФА заради "Армията"

  • 16 юни 2026 | 11:16
  • 6063
  • 24
Виж всички

Водещи Новини

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

Коварни съперници дебнат Левски на старта в ШЛ

  • 16 юни 2026 | 10:19
  • 20187
  • 97
Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

Григор Димитров получи "уайлд кард" за "Уимбълдън"

  • 16 юни 2026 | 14:03
  • 1257
  • 2
Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

Янев обяви основната задача на ЦСКА в Австрия

  • 16 юни 2026 | 06:09
  • 20271
  • 65
ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

ЦСКА отлетя за Австрия без част от основните си футболисти

  • 16 юни 2026 | 05:44
  • 14953
  • 24
Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

Иран и Нова Зеландия сътвориха голово шоу в Лос Анджелис

  • 16 юни 2026 | 06:06
  • 47199
  • 38
Франция срещу Сенегал: споменът отпреди 24 години стряска “петлите”

Франция срещу Сенегал: споменът отпреди 24 години стряска “петлите”

  • 16 юни 2026 | 08:00
  • 4608
  • 14