Берое обяви кога започва подготовка за Втора лига

Берое ще започне своята подготовка за началото на новия сезон във Втора лига на 22 юни (понеделник). В съобщението не се посочват подробности за час и място на първата тренировка на заралии. Към този момент от клуба не са обявили и конкретни действия след изпадането от елита. Все още няма официална информация за поста на старши треньор, селекция и контролни срещи.

Кметът на Стара Загора и Банато ще обсъждат бъдещето на Берое

Повече яснота за бъдещето на Берое се очаква да има след среща между собственика Ернан Банато и кмета на Стара Загора Живко Тодоров.

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