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  3. Основен играч на Берое е пред трансфер в Молдова, а Банато се оттегля от "заралии"

Основен играч на Берое е пред трансфер в Молдова, а Банато се оттегля от "заралии"

  • 14 юни 2026 | 14:41
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Крилото на Берое и национал на Доминиканската република Хуан Карлос Пинеда ще играе в гранда на Молдова Шериф (Тираспол). Той взе участие в 36 мача през този сезон, като записа само едно попадение – при триумфа на старозагорци над Славия с 3:0 в плейофите. Пинеда прибави седем асистенции на сметката си. Към него имаше интерес и от страна на Ботев Пловдив. В крайна сметка обаче, по всичко личи, че професионалният му път ще продължи извън България.

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Иначе стана ясно, че утре ще се проведе среща между кмета на Стара Загора Живко Тодоров и босът на “заралии” Ернан Банато. След нея по всяка вероятност собствеността на отбора ще бъде сменена и Банато вече няма да бъде президент на клуба, твърди „Мач Телеграф“.

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