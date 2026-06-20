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Христо Илиев с поредно отлично бягане и финал на 100 метра в Гърция

  • 20 юни 2026 | 10:23
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Христо Илиев направи поредното си силно бягане на 100 метра през сезона. Състезателят на Валя Демирева се класира за финал на Балканиадата във Волос, Гърция, след като спечели своята полуфинална серия с постижение от 10.18 секунди (+3.1 м/сек). Финалът на 100 метра при мъжете е тази вечер в 21:10 часа. Той влиза сред най-добрите осем с първо време.

В десетобоя Крум Захариев започна с личен рекорд на 100 метра от 10.87 секунди (-0.2 м/сек), като пред него завърши единствено представителят на Гърция Ангелос-Цанис Андреоглу с 10.73 сек.

Снимки: БФЛА

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