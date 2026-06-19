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Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов: Съвременният спорт започва от Гърция

  • 19 юни 2026 | 16:18
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Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов: Съвременният спорт започва от Гърция

Президентът на Европейската атлетика Карамаринов сподели впечатленията си от организацията на Балканиадата във Волос (Гърция), която ще се проведе она 20 и 21 юни.

“За мен винаги е специално, когато идвам на състезание в Гърция. Защото от тук започва всичко за съвременния спорт – древните олимпийски игри, първите съвременни олимпийски игри и първите балкански игри по лека атлетика през 1929-а. Само след три години ще празнуваме 100 години от създаване им”, заяви Карамаринов на пресконференция днес, на която присъстваха още прецидентът на гръцката атлетическа федерация София Сакорафа, българският й колега Георги Павлов, олимпийската шампионка в овчарския скок Екатерини Стефанди от Рио 2016 и националният рекордьор на диск Гърция Димитриус Павлидис.

“Тук са всичките 22 държави членки на Балканската атлетика, което е показателно за състезанието. Радвам се да видя тук представител на Световната атлетика – вицепрезидента Раул Чападо, президента на Балканската атлетика – Слободан Бранкович, президента на БФЛА Георги Павлов, разбира се и ръководството на Гръцката атлетическа федерация.

Специални благодарности и на кмета на град Волос. Градът вече има и кандидатура за европейско първенство за младежи и девойки под 23 години и напълно отговаря на изискванията.

Гръцката атлетическа федерация ще бъде и домакин на Европейска купа по спортно ходене през следващата година в Серес, което показва желанието на федерацията да организира големи състезания, за което също благодаря.“

България ще бъдер представена с 36 атлети във Волос сред които и олимпийците – Божидар Саръбоюков – скок дължина и Тихомир Иванов – скок височина”

„Пожелавам здраве и успех на всички български атлети, заяви президентът на българската федерация по лека атлетика Георги Павлов.

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