Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Милена Миткова пред Sportal.bg: Остана ми една горчивина, че не успях да отида на голям атлетически форум

Милена Миткова пред Sportal.bg: Остана ми една горчивина, че не успях да отида на голям атлетически форум

  • 20 юни 2026 | 10:00
  • 1407
  • 0

Милена Миткова е дългогодишна национална състезателка в скока на дължина и ще представя страната ни на Балканиадата по лека атлетика във Волос. В последните няколко години тя разпределя времето си между България и Испания. Миткова даде ексклузивно интервю за Sportal.bg.

Българските атлети направиха шоу в Гърция преди Балканиадата
Българските атлети направиха шоу в Гърция преди Балканиадата

“Оказа се, че още ме държи в спорта любовта към леката атлетика и скока на дължина. Желанието да скачам. Тялото ми все още го позволява и се забавлявам. Вече съм във ветеранска възраст, скачам около 6.30 м, имам лично 6.50 м. Мисля, че няма какво повече да искам. Но едно е амбицията, друго е възможностите. Защо пък и да не си мечтая за личен резултат. Съчетавам доста неща и би било нечестно да кажа, че не съм доволна от себе си”, сподели Миткова пред Sportal.bg.

Българката разкри повече подробности за начина си на живот в момента, за отборния дух на Балканиадата, а също така сподели и една от най-големите си болки в кариерата, която все още я просълзява - Милена така и не успя да участва на голям форум в своята кариера до момента.

С рекорден състав България щурмува медалите на Балканиадата във Волос
С рекорден състав България щурмува медалите на Балканиадата във Волос

“Очевидно още ми се отразява - вече са минали близо две години, но ми остана една горчивина (б.а. започва да плаче), че не успях да отида на голям атлетически форум. Аз се виждах способна да го направя. Не само аз, но и хората около мен. Но през 2024 г. стана така, че се подхлъзнах на така популярните нови дъски, виждаме, че доста атлети го правят. Можех в това състезание да направя голям скок и може би щеше да ми е достатъчно за участие на олимпиада, но дъската имаше друго предложение. Не можах да отида, гадно е”, добави Миткова.

Тя говори за голямата любов, която усеща от децата, за уважението на своите съпернички и за плануване на евентуален бенефис, когато усети, че е правилното време за това.

Цялото интервю с Милена Миткова може да намерите във видеото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Кемба Нелсън с първа победа на 100 метра в Диамантената лига

Кемба Нелсън с първа победа на 100 метра в Диамантената лига

  • 20 юни 2026 | 05:25
  • 978
  • 0
Натали Костова претърпя успешна операция

Натали Костова претърпя успешна операция

  • 19 юни 2026 | 19:16
  • 1853
  • 2
С рекорден състав България щурмува медалите на Балканиадата във Волос

С рекорден състав България щурмува медалите на Балканиадата във Волос

  • 19 юни 2026 | 18:56
  • 4216
  • 0
Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов: Съвременният спорт започва от Гърция

Президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов: Съвременният спорт започва от Гърция

  • 19 юни 2026 | 16:18
  • 1399
  • 0
Българските атлети направиха шоу в Гърция преди Балканиадата

Българските атлети направиха шоу в Гърция преди Балканиадата

  • 19 юни 2026 | 14:33
  • 4646
  • 6
София е кандидат за ЕП по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

София е кандидат за ЕП по лека атлетика за спортисти с интелектуални затруднения

  • 19 юни 2026 | 10:51
  • 535
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

Бразилия се развихри с класика срещу Хаити

  • 20 юни 2026 | 05:31
  • 43144
  • 37
Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

Божков: Най-много Левски да не играе в евротурнирите! Като слушам феновете какво правят, сигурно ще си искам всички 10 млн.

  • 20 юни 2026 | 10:03
  • 14186
  • 64
Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

Турция се скъса да пропуска срещу Парагвай и отпадна от Мондиала след нервен мач със съмнения за дискриминация

  • 20 юни 2026 | 08:11
  • 45294
  • 70
ЦСКА започва с контролите срещу словенци

ЦСКА започва с контролите срещу словенци

  • 20 юни 2026 | 09:23
  • 3995
  • 8
ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

ВАР с нова историческа намеса на Мондиал 2026

  • 20 юни 2026 | 08:23
  • 11693
  • 11
Нидерландия на поправителен срещу набралата скорост Швеция

Нидерландия на поправителен срещу набралата скорост Швеция

  • 20 юни 2026 | 08:00
  • 1953
  • 2