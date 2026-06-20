Милена Миткова пред Sportal.bg: Остана ми една горчивина, че не успях да отида на голям атлетически форум

Милена Миткова е дългогодишна национална състезателка в скока на дължина и ще представя страната ни на Балканиадата по лека атлетика във Волос. В последните няколко години тя разпределя времето си между България и Испания. Миткова даде ексклузивно интервю за Sportal.bg.

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“Оказа се, че още ме държи в спорта любовта към леката атлетика и скока на дължина. Желанието да скачам. Тялото ми все още го позволява и се забавлявам. Вече съм във ветеранска възраст, скачам около 6.30 м, имам лично 6.50 м. Мисля, че няма какво повече да искам. Но едно е амбицията, друго е възможностите. Защо пък и да не си мечтая за личен резултат. Съчетавам доста неща и би било нечестно да кажа, че не съм доволна от себе си”, сподели Миткова пред Sportal.bg.

Българката разкри повече подробности за начина си на живот в момента, за отборния дух на Балканиадата, а също така сподели и една от най-големите си болки в кариерата, която все още я просълзява - Милена така и не успя да участва на голям форум в своята кариера до момента.

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“Очевидно още ми се отразява - вече са минали близо две години, но ми остана една горчивина (б.а. започва да плаче), че не успях да отида на голям атлетически форум. Аз се виждах способна да го направя. Не само аз, но и хората около мен. Но през 2024 г. стана така, че се подхлъзнах на така популярните нови дъски, виждаме, че доста атлети го правят. Можех в това състезание да направя голям скок и може би щеше да ми е достатъчно за участие на олимпиада, но дъската имаше друго предложение. Не можах да отида, гадно е”, добави Миткова.

Тя говори за голямата любов, която усеща от децата, за уважението на своите съпернички и за плануване на евентуален бенефис, когато усети, че е правилното време за това.

Цялото интервю с Милена Миткова може да намерите във видеото.

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