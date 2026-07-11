Тентоглу: Този сезон очаквам нещо около 8.70 м

Точно месец преди Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, настоящият европейски и олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция постигна втория най-дълъг скок в знаменитата си кариера по време на турнира от Диамантената лига в Монако вчера.

Тентоглу вече водеше в състезанието с най-добър резултат в света от 8.52 м, постигнат във втория кръг. Гръцката звезда обаче бе запазил най-доброто за шестия си опит, когато подобри 31-годишния рекорд на турнира на Иван Педросо, приземявайки се на 8.61 м за категорична победа.

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Това е вторият най-силен резултат, който Тентоглу някога е постигал, надминат единствено от личния му рекорд от 8.65 м от Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г., където спечели третата си поредна титла.

След колеблива кампания през 2025 г., белязана от болести и контузии, Тентоглу отново е сред претендентите за четвърта поредна титла в скока на дължина в Бирмингам следващия месец. Подобно постижение би го изравнило с Хайке Дрекслер, която спечели четири европейски титли в скока на дължина при жените между 1986 и 1998 г.

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Тентоглу убедително победи всичките си основни европейски съперници в Монако. Уейн Пинък от Ямайка и кубинският тийнейджър Хорхе Оделин допълниха челната тройка съответно с 8.39 м и 8.38 м, докато швейцарецът Симон Ехамер и българинът Божидар Съръбоюков завършиха четвърти и пети с 8.36 м и 8.32 м.

“Когато скочиш 8.50 м и след това 8.60 м – това е просто лудост. Не мисля, че това се е случвало много пъти в историята. Знам, че съм в наистина добра форма и, честно казано, исках малко повече, но това е много добро състезание, съвсем нормално. Рекордът на турнира на Педросо – това е най-важното за мен днес.“

“Миналата година не бях здрав и не можех да се представя добре. Този сезон очаквам нещо близо до 8.70 м и вярвам, че мога да го постигна, защото имам много добри състезания пред себе си“, заяви Тентоглу.

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Снимки: Imago