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Българските атлети направиха шоу в Гърция преди Балканиадата

  • 19 юни 2026 | 14:33
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Българските атлети направиха шоу в Гърция преди Балканиадата

Българските атлети, които ще участват на Балканиадата във Волос (Гърция) в събота и неделя, направиха голямо шоу на една от спирките по пътя. Божидар Саръбоюков, Никола Караманолов и Тодор Тодоров показаха ловкост в ръцете, като успяха да си спечелят топки на една от машинките в обекта.

Тримата бяха наблюдавани и подкрепяни от съотборниците си, а при успешните изваждания на топките от машинките, получиха сериозно внимание и от останалите хора, спрели за почивка.

България ще участва във Волос с 36 състезатели.

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