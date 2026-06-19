С рекорден състав България щурмува медалите на Балканиадата във Волос

Националният отбор на България по лека атлетика замина за Балканското първенство във Волос с рекорден брой състезатели. Общо 36 атлети ще защитават българските цветове и ще се борят за отличия на шампионата в гръцкия град на 20 и 21 юни. Делегацията е водена от генералния секретар на БФЛА Илиян Пищиков, а към отбора в Гърция се присъедини и президентът на федерацията Георги Павлов.

От София отпътува група от 74 души, включваща състезатели, треньори, масажист, рехабилитатор, двама фотографи и журналисти. Част от българските атлети вече проведоха официална тренировка на стадион “Пантесалико“, който разполага с капацитет от 22 700 места и ще приеме битките за балканските титли.

Сред най-големите звезди в състава е Божидар Саръбоюков, който пристига във Волос в отлична форма, след като наскоро триумфира в турнир от Диамантената лига в Рим. Българският тим е амбициран да затвърди силните си позиции на Балканите и да се завърне с богата колекция от медали.



Снимка: БФЛА

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