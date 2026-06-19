Александра Начева и Лиляна Георгиева отпаднаха от състава за Балканиадата

Националният отбор на България отпътува тази сутрин за гръцкия град Волос, където през уикенда ще се проведе Балканското първенство по лека атлетика за мъже и жени.

Страната ще бъде представена от 36 състезатели. В последния момент от тима отпаднаха Александра Начева (троен скок) и Лиляна Георгиева (1500 и 3000 метра), която е със заболяване.

Сред звездите на тима е Божидар Саръбоюков, който ще участва в коронната си дисциплина - скок дължина. Той ще има сериозна конкуренция в лицето на двукратния олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 и световен първенец от Будапеща 2023 Милтиадис Тентоглу (Гърция).

Тихомир Иванов ще стартира в скока на височина, а Христо Илиев ще спори за отличията в спринта на 100 метра.

В Балканиадата ще участват над 600 спортисти от Гърция, България, Израел, Албания, Армения, Азербайджан, Турция, Сърбия, Австрия, Словения, Румъния, Република Северна Македония, Украйна, Черна гора, Хърватия, Кипър, Малта, Грузия, Косово, Босна и Херцеговина и други.

Отбор на България за Балканиадата във Волос, Гърция:

мъже:

100 м – Христо Илиев

200 м – Никола Караманолов, Георги Петков

400 м – Тодор Тодоров

800 м – Иван Иванов

1500 м – Иван Иванов

3000 м – Иван Андреев

110 м с препятствия – Станислав Станков, Добромир Николов

400 м с препятствия – Тодор Тодоров, Радин Вълчев

3000 м стипълчейз – Павел Андреев

скок височина – Тихомир Иванов, Кристиян Цанев

скок дължина – Божидар Саръбоюков, Стилиян Орлинов

троен скок – Зинга Барбоса, Лъчезар Вълчев

диск – Деян Гемишев, Симеон Касълс

чук – Валентин Андреев

копие – Десислав Костов

десетобой – Крум Захариев

4х100 м – Георги Петков, Никола Караманолов, Зинга Барбоса, Христо Илиев

4х400 м – Радин Вълчев, Димитър Христов, Иван Иванов, Тодор Тодоров

4х400 м смесена – Димитър Христов, Росина Николова, Тодор Тодоров, Ади Савова

жени:

100 м – Кристен Радуканова, Радина Величкова

200 м – Кристен Радуканова, Ади Савова

400 м – Ади Савова, Дева-Мария Драгиева

800 м – Росина Николова, Мина Младенова

100 м с препятствия – Пламена Чакърова

400 м с препятствия – Кристина Борукова

скок височина – Ание Степелтън, Наталия Захариева

скок дължина – Милена Миткова, Галина Николова

троен скок – Виктория Ангелова

копие – Лили-Стойчева Иванова

седмобой – Вивиан Кръстев

4х100 м – Пламена Чакърова, Кристен Радуканова, Мила Димитрова, Радина Величкова

4х400 м – Кристина Борукова, Дева-Мария Драгиева, Росина Николова

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