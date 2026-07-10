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Севил спечели битката на световните шампиони в спринта

  • 10 юли 2026 | 23:31
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Севил спечели битката на световните шампиони в спринта

Световният шампион на 100 метра от Токио 2025 Облик Севил спечели битката на световните шампиони на Диамантената лига в Монако тази вечер. Ямаецът се наложи на 100 м с 9.88 секунди (+0.2 м/сек) и победи планетарния първенец на 60 м от Торун тази зима Джордан Антъни (САЩ), който остана втори с 9.92 сек. Камерунецът Емануел Есеме се нареди трети с 10.00 сек. 

Впечатляващо бягане имаше на 100 м/пр при жените, където олимпийската шампионка от Париж Масай Ръсел (САЩ) се наложи с нов рекорд на турнира от 12.20 сек (-0.4 м/сек). След нея завършиха другата американка Алейша Джонсън с 12.38 сек и нидерландката Надин Висер с 12.49 сек. 

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